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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Юристы и правозащитники требуют снизить барьер на местных выборах

Юристы ОФ «Общее дело» обратились к депутатам парламента с требованием снизить избирательный порог на местных выборах.

Оптимальный вариант — три процента по аналогии с выборами депутатов Жогорку Кенеша.

Они также рекомендуют пересмотреть требование о количестве общественных наблюдателей, одновременно находящихся на избирательном участке, наделить общественных наблюдателей полномочиями обжаловать решения и действия избирательных комиссий, в том числе решения об установлении итогов голосования и об определении результатов выборов.

Правозащитники просят продумать вопрос про введение ответственности за несоблюдение установленных сроков рассмотрения поступивших заявлений. А также внести в избирательное законодательство понятия, регламентирующие временную техническую неработоспособность АСУ и сбой в их работе.

Напомним, на местных выборах установлен избирательный порог 7 процентов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/199352/
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