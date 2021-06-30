Юристы и правозащитники требуют снизить барьер на местных выборах

Юристы ОФ «Общее дело» обратились к депутатам парламента с требованием снизить избирательный порог на местных выборах.

Оптимальный вариант — три процента по аналогии с выборами депутатов Жогорку Кенеша.

Они также рекомендуют пересмотреть требование о количестве общественных наблюдателей, одновременно находящихся на избирательном участке, наделить общественных наблюдателей полномочиями обжаловать решения и действия избирательных комиссий, в том числе решения об установлении итогов голосования и об определении результатов выборов.

Правозащитники просят продумать вопрос про введение ответственности за несоблюдение установленных сроков рассмотрения поступивших заявлений. А также внести в избирательное законодательство понятия, регламентирующие временную техническую неработоспособность АСУ и сбой в их работе.

Напомним, на местных выборах установлен избирательный порог 7 процентов.