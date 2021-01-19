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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

На местных выборах сохранится порог 7 процентов

На местных выборах сохранится порог в 7 процентов. Об этом 24.kg сообщили в ЦИК.

По словам члена Центризбиркома Кайрата Осмоналиева, поправки в избирательное законодательство, касающиеся корректировки барьера, депутаты не вносили. «Если мы совместим референдум по принятию проекта новой Конституции и избрание депутатов городских и айыльных кенешей, то последние пройдут по ранее установленным правилам и по действующей Конституции. То есть городские представительские органы будут формироваться по партийным спискам, а в сельские будут баллотироваться самовыдвиженцы», — сказал Кайрат Осмоналиев.

Другой член ЦИК Тынчтык Шайназаров отметил, что в случае, если референдум нардепы назначат на март, то могут поменяться и правила избрания органов МСУ, согласно новому Основному закону, устанавливающему президентскую форму правления.

Напомним, выборы в местные кенеши должны пройти 11 апреля.
Ссылка: https://24.kg/vlast/180454/
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