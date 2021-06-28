В Кыргызстане за сутки выявили еще 1 тысячу 81 случай внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке — 640, Оше — 71, в Чуйской области — 99, Ошской — 58, Таласской — 14, Нарынской — 17, Иссык-Кульской — 28, Джалал-Абадской — 91, Баткенской — 63.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 121 тысячу 946 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.