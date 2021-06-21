Фракция «Ата Мекен» выразила недоверие лидеру Сайдулле Нышанову. Об этом 24.kg сообщили источники в парламенте.

Уточняется, что решение принято большинством голосов. Депутатов не устраивает политика, проводимая Нышановым внутри фракции. Насчет кандидатуры будущего главы парламентского объединения социалисты пока не определились.

Отметим, в «Ата Мекене» с января это уже третья смена лидера. В октябре 2020 года фракцию возглавил Омурбек Текебаев. Но 5 января он сложил полномочия из-за начавшегося судебного процесса по отчуждению депутатского мандата. Председателем была избрана Айсулуу Мамашова.

В марте она отказалась от этого поста, и нардепы избрали Сайдуллу Нышанова, который в феврале вышел из состава фракции.