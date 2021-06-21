14:35
USD 84.57
EUR 100.74
RUB 1.17
Власть

Фракция «Ата Мекен» выразила недоверие лидеру Сайдулле Нышанову

Фракция «Ата Мекен» выразила недоверие лидеру Сайдулле Нышанову. Об этом 24.kg сообщили источники в парламенте.

Уточняется, что решение принято большинством голосов. Депутатов не устраивает политика, проводимая Нышановым внутри фракции. Насчет кандидатуры будущего главы парламентского объединения социалисты пока не определились.

Отметим, в «Ата Мекене» с января это уже третья смена лидера. В октябре 2020 года фракцию возглавил Омурбек Текебаев. Но 5 января он сложил полномочия из-за начавшегося судебного процесса по отчуждению депутатского мандата. Председателем была избрана Айсулуу Мамашова.

В марте она отказалась от этого поста, и нардепы избрали Сайдуллу Нышанова, который в феврале вышел из состава фракции.
Ссылка: https://24.kg/vlast/198341/
просмотров: 783
Версия для печати
Материалы по теме
Депутат требует объяснить велосипедистам, что они не пешеходы
Депутата остановили за превышение скорости. Он потребовал уволить милиционеров
Кыргызстан стал объектом спланированной агрессии с участием военных Таджикистана
Сайдулла Нышанов предлагает отменить выборы в Бишкекский городской кенеш
Во фракции «Ата Мекен» сменился лидер
Против авторитаризма. Сайдулла Нышанов вышел из состава партии «Ата Мекен»
Из фракции «Ата Мекен» исключена Клара-Гульнара Самат
Неизвестные пришли в штаб «Ата Мекена». Требуют извинений от Омурбека Текебаева
Выборы-2020. Партия «Ата Мекен» не признает итоги голосования
Жанар Акаев, «Ата Мекен» № 6: Защитим предпринимателей от криминала!
Популярные новости
Должен&nbsp;ли Улукбек Марипов уйти в&nbsp;отставку? Опрос Должен ли Улукбек Марипов уйти в отставку? Опрос
Улукбек Марипов: Мне тяжело с&nbsp;охраной Улукбек Марипов: Мне тяжело с охраной
Дело &laquo;Кумтора&raquo;. Двух бывших депутатов выпустили из&nbsp;СИЗО ГКНБ Дело «Кумтора». Двух бывших депутатов выпустили из СИЗО ГКНБ
Это зависть. Родственники Омурбека Бабанова обратились к&nbsp;президенту Это зависть. Родственники Омурбека Бабанова обратились к президенту
Бизнес
Магистратура в&nbsp;КГИПИ Магистратура в КГИПИ
Как отказаться от&nbsp;вредной привычки и&nbsp;сохранить здоровье: что говорят эксперты Как отказаться от вредной привычки и сохранить здоровье: что говорят эксперты
Ударопрочные, защищенные смартфоны Blackview для экстрима уже в&nbsp;Бишкеке! Ударопрочные, защищенные смартфоны Blackview для экстрима уже в Бишкеке!
Что такое маркировка товаров и&nbsp;как ее&nbsp;получить: пошаговая инструкция Что такое маркировка товаров и как ее получить: пошаговая инструкция
21 июня, понедельник
14:29
COVID-19. В здании Жогорку Кенеша проведут дезинфекцию COVID-19. В здании Жогорку Кенеша проведут дезинфекцию
14:09
Фракция «Ата Мекен» выразила недоверие лидеру Сайдулле Нышанову
14:08
Магистратура в КГИПИ
14:03
В ЖК поступил законопроект Гульшат Асылбаевой о фейках. Его название изменилось
14:00
Алымкадыр Бейшеналиев: Минздравсоцразвития повторения «черного июля» не допустит