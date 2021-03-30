Во фракции «Ата Мекен» сменился лидер. Информацию 24.kg подтвердили в секретариате парламентского объединения.

По его данным, большинство избрало Сайдуллу Нышанова. Айсулуу Мамашова, которая занимала этот пост ранее, заявила 24.kg, что не может возражать против решения своих коллег и для нее передача руководства фракции Нышанову — своего рода облегчение.

Отметим, во фракции социалистов с января это уже вторая смена лидера. В октябре 2020 года «Ата Мекен» возглавил Омурбек Текебаев. Но 5 января он сложил полномочия из-за начавшегося судебного процесса по отчуждению депутатского мандата. Председателем была избрана Айсулуу Мамашова.