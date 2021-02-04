Против авторитаризма. Сайдулла Нышанов вышел из состава партии «Ата Мекен»

Депутат Сайдулла Нышанов вышел из состава партии «Ата Мекен». Об этом он сообщил сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, он продолжит свою депутатскую деятельность во фракции.

«Особых разногласий в партии нет. Но я не поддерживаю внутренний авторитаризм. Не согласен говорить и делать только по желанию лидера. Насколько мне известно, была попытка исключить меня из фракции, но не хватило голосов», — заявил Сайдулла Нышанов.

Напомним, Сайдулла Нышанов прошел в Жогорку Кенеш по списку партии «Ата Мекен» дважды — депутат пятого и шестого созывов.