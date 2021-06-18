Полный безнал. Как мэрия Бишкека срывает электронное билетирование

Два года назад мэрия Бишкека наконец-то совершила прорыв в переходе на безналичную оплату проезда в общественном транспорте столицы. В мае 2019-го муниципалитет заключил соглашение со швейцарской компанией ВРС AG, которая обязалась предоставить необходимое оборудование, выполнить его монтаж и ввести в эксплуатацию. А потом в течение пяти лет обслуживать и ремонтировать систему. Затем по соглашению все добро перейдет муниципалитету.

Но до сих пор львиная доля пассажиров предпочитает платить наличными, а водители и не возражают. Почему переход на безналичную оплату до сих пор не произошел, 24.kg рассказал руководитель проекта «Тулпар» Арсен Кондахчан.

— Внедрение электронного билетирования забуксовало из-за бездействия чиновников со стороны государственного партнера — мэрии Бишкека.

Они должны были заранее разработать и инициировать принятие нормативно-правовых актов для исключения наличной оплаты в муниципальном транспорте Бишкека. Арсен Кондахчан

Но уже более двух лет они находят каждый раз новые причины для оправдания своего бездействия. Частный партнер неоднократно направлял обращения мэрам, министерству экономики о необходимости запретить оплату наличными, чтобы полностью запустить проект и исключить коррупционную составляющую в общественном транспорте на всех уровнях.

С 1 марта 2020 года проект должен был перейти на 100-процентно безналичную оплату.

Однако до сих пор ситуация остается в подвешенном состоянии, со стороны государственного партнера нет плана действий и гарантий исключения оплаты наличными в общественном транспорте к определенной зафиксированной дате.

Частный партнер все возложенные на него обязательства по соглашению выполнил.

— Сколько пассажиров использует электронные карты для оплаты?

На сегодня реализовано 200 тысяч карт, из них стандартных (синих) — 150 тысяч, школьных (зеленых) и карт льготных категорий (красных) — 50 тысяч. При этом последние предоставляются абсолютно бесплатно.

Ежедневно картами оплачивается до 25 тысяч поездок в общественном транспорте Бишкека.

По нашей оценке, основанной на подсчетах собственной службы контроля, доля безналичного расчета составляет 10 процентов от общего количества перевозок. Арсен Кондахчан

Остальные 90 процентов поездок за наличные никак не учитываются, так как водители работают по плану, и все, что зарабатывают свыше, оставляют в своих карманах. Это ведет к недополучению городом средств, которые должны быть направлены на улучшение инфраструктуры и качества пассажирских перевозок.

— Как обстоят дела с маршрутками? Когда валидаторы в них появятся? Согласны ли перевозчики с таким нововведением?

— Установка оборудования в частных компаниях перевозчиков запланирована вторым этапом после исключения оплаты наличными средствами в общественном транспорте.

Читайте по теме Электронное билетирование. Что известно о швейцарской компании BPC AG

Предварительные переговоры были проведены, частные перевозчики ожидают принятия соответствующих документов со стороны руководства города, и, прежде всего, подтверждения выплаты компенсации за перевозку пассажиров льготных категорий граждан из бюджета города.

Пока это не сделают, а также не решат вопрос с изменением тарифа на проезд, частные перевозчики будут всячески избегать системы электронного билетирования, так как она позволит показать реальный пассажирский поток с соответствующими цифрами денежного оборота.

— Сейчас идет обсуждение повышения тарифа. Не рассматриваете вариант, чтобы при безналичном способе оплаты он был ниже?

Исходя из имеющейся у нас информации и к нашему сожалению, мэрия даже не пыталась внести эти варианты на рассмотрение, хотя это был бы серьезный мотивирующий фактор как для горожан, так и для города. Арсен Кондахчан

— Пассажиры отмечают, что не всегда валидаторы срабатывают сразу, а иногда не получается провести оплату. Как вы реагируете, куда обращаться?

— Большая часть обращений — 99,9 процента — из-за нехватки средств или неправильного прикладывания карты к валидатору, например к его дисплею, а не к обозначенной специальными символами площадке.

Каждое утро перед выездом на линию наши специалисты проверяют весь транспорт. Если они обнаружат неисправный валидатор, то автобус или троллейбус останется в парке до устранения неполадок.

В случае возникновения проблем с оплатой или появления вопросов можно позвонить в сервис-центр по номеру 0312582000, написать в наши чаты в Telegram или WhatsApp, отправить письмо на электронную почту feedback@tulpar-card.kg.

— Предусматривается ли возможность платить в транспорте обычной банковской картой?

— Мы планируем запустить оплату банковской картой VISA любого банка уже летом. Сейчас тестируем оборудование и систему на прием таких платежей.

— А выпуск разовых карт не рассматривается?

— Нет. Такие планы были, однако, подсчитав себестоимость разовой карты, мы решили отказаться от этой идеи.

— Пассажиры жалуются на высокую комиссию за пополнение карты. Планируете ставить свои терминалы или увеличивать партнерскую сеть, чтобы пополнение было бесплатным?

— В большинстве терминалов комиссия составляет от 1 до 5 сомов, кроме того, по городу более 200 терминалов без комиссии.

Также возможность пополнения есть почти во всех мобильных кошельках и банковских приложениях. В большинстве из них комиссии нет. Полную информацию о пополнении горожане могут получить на нашем сайте в разделе «Пополнение».

Читайте по теме Бишкекчане смогут оформить виртуальную карту «Тулпар» и платить бесконтактно

— В вашем приложении есть карта, которая позволяет видеть передвижение транспорта. Но она работает не совсем корректно, бывает, показывает, что троллейбус или автобус проезжает, хотя его нет. Или наоборот. Когда можно будет ей верить?

— Она пока работает в режиме отладки, есть незначительные ошибки, которые мы корректируем по обращениям граждан. Есть еще саботаж водителей, которые идут на любые ухищрения, чтобы выключить валидатор. Но сейчас такое наблюдается в значительно меньшем количестве, скорее, это уже исключение.

— Недавно на двух остановках появились щиты с информацией по проходящим через них маршрутам. Планируете поставить такие же в других местах?

— Да, мы работаем над этой задачей очень активно и планируем установить на всех остановках такие информационные щиты. Но это напрямую зависит от мэрии Бишкека, курирующего вице-мэра, отдела транспорта, управлений городского транспорта и муниципального имущества Бишкека. К сожалению, все вопросы, которые нам приходится решать, сталкиваются с бюрократией на всех уровнях, несмотря на то что мы не тратим средства города и организовываем инфраструктуру для жителей Бишкека.

— Были ли переговоры с мэрией о продолжении проекта, потому что из-за пандемии произошла задержка с его внедрением?

— Вопрос обсуждался предварительно, также центр ГЧП в своих рекомендациях для мэрии указал данный факт. Конечно, мы будем инициировать продление проекта, как по причине простоя общественного транспорта в период его полной остановки, так и, прежде всего, по причине невыполнения обязательств государственным партнером в сроки, указанные в соглашении о ГЧП.

На данный момент проект для частного инвестора исключительно спонсорский, хотя это не соответствует указанным условиям, на которых объявлялся тендер.