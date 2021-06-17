Обязать НПО отчитываться о финансах предлагали чиновники Сооронбая Жээнбекова

Законопроект о финансовой отчетности НПО противоречит Конституции, он нанесет большой урон всей стране. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил депутат Дастан Бекешев.

Он отметил, что проект был разработан аппаратом главы государства во время президентства Сооронбая Жээнбекова. «Это жээнбековский проект. Депутаты его не писали, его спустили из аппарата главы государства. Я прошу Садыра Жапарова отказаться от него и отклонить», — сказал Дастан Бекешев.

Законопроект направлен на голосование в третьем чтении.

Напомним, 4 марта Жогорку Кенеш в первом чтении принял поправки в закон об НПО, обязывающие некоммерческие организации отчитываться об источниках финансирования. Правозащитники назвали его дискриминационным и попросили инициаторов отозвать законопроект.