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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Повторные выборы. Еще одна партия изъявила желание баллотироваться в БГК

Количество партий, намеревающихся участвовать в повторных выборах в Бишкекский горкенеш, увеличивается. Сегодня еще одна политорганизация подала уведомление в столичную ТИК. Об этом 24.kg сообщил председатель комиссии Кайрат Маматов.

По его словам, это партия «Ишеним». Партии «Реформа» и «Столица» также будут бороться за мандаты. Таким образом, в повторном голосовании, назначенном на 11 июля, пока решили участвовать 16 партий. НДПК отказалась баллотироваться.

Ранее документы сдали «Туран», «Эмгек», Партия зеленых, Партия мигрантов, застройщиков и центра аграрной реформы «Жаны-Мезгил», «Биздин эл» («Наш народ»), «Онугуу-Прогресс», «Социал-демократы Кыргызстана», «Замандаш», «Ата Журт Кыргызстан», «Ынтымак», «Келечек-Будущее», «Биздин Кыргызстан» и «Улуу-Журт».

Залог в 50 тысяч сомов внесли две политорганизации — «Биздин Кыргызстан» и Партия зеленых.

Срок подачи документов в ТИК истекает 13 июня. 20 июня комиссии объявляют, какие партии зарегистрированы. Агитация начнется 21 июня и продлится до 8.00 10 июля.
Ссылка: https://24.kg/vlast/197313/
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