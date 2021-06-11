Депутат Самат Ибраев о своем сыне: В семье не бывает без недостатков

Депутат Жогорку Кенеша Самат Ибраев отрицает связь между своим сыном Данияром и законопроектом о финансовых технологиях. Об этом он заявил журналистам.

По его словам, законопроект разработан по заданию президента Садыра Жапарова.

«Я ничего не лоббирую. Это называется инициатива. Сейчас кто-то все это связывает с моим сыном и обвиняют меня, его. У каждого человека своя правда. Моя инициатива не связана с моим сыном», — сказал нардеп.

Отметим, пользователи социальных сетей пишут, что Данияр Ибраев работал с новыми финансовыми технологиями. В данный момент задолжав большую сумму некоторым гражданам и коммерческим банкам, убежал из страны. Ранее была информация о задержании Данияра Ибраева в Болгарии.

Самат Ибраев подтвердил, что его сын находится в Болгарии и у него финансовые проблемы.

«У каждой семьи есть проблемы, недостатки. Если бы у него не было проблем, он не был бы там, в Болгарии. Про его долг тоже озвучивают разные суммы, надо сесть и разобраться. На это у меня нет времени. Я должен вести свою депутатскую работу. Если у кого претензии, обращайтесь в суд», — заявил он.

Во время пресс-конференции активистка Токтайым Уметалиева обвинила депутата Самата Ибраева в покрывательстве своего сына и заявила, что Самат Ибраев попросил политическое убежище за границей.

«У зятя Токтайым Уметалиевой были отношения с моим сыном. Поэтому она так говорит. Информация о том, что я просил политическое убежище, не соответствует действительности», — ответил нардеп.

Напомним, Самат Ибраев разработал законопроект о финансовой технологии.