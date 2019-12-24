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Общество

Сына руководителя аппарата Жогорку Кенеша просят вернуть долг. Не отдает

Один из специалистов в области PR-технологий Азим Азимов написал на своей странице в Facebook, что сын руководителя аппарата Жогорку Кенеша Саматбека Ибраева Данияр взял в долг у его друга крупную сумму денег и не отдает.

По словам Азима Азимова, Саматбек Ибраев был депутатом парламента от СДПК, успешно вел бизнес: построил металлобазу «Строймир» — одну из крупнейших в стране.

«Некоторое время ее возглавляет сын Ибраева Данияр. Опираясь на бренд компании и имя своего отца, Данияр Ибраев вошел в доверие и взял у моего друга солидную сумму в долг. Все сбережения. Расписки имеются», — указал он.

Специалист в области PR-технологий отметил, что Данияр не выходит на связь. Его отец Саматбек Ибраев также недоступен для комментариев.

Азим Азимов надеется, что, после того как информация придана огласке, сын чиновника деньги вернет.
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