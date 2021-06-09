Повторные выборы. Еще две партии сдали документы в ТИК Бишкека

Еще две партии сдали документы на регистрацию в ТИК Бишкека как участники повторных выборов. Об этом 24.kg сообщил глава комиссии Кайрат Маматов.

По его словам, это партии «Сила в единстве» и «Улуу-Журт». Таким образом, на сегодня в повторном голосовании, назначенном на 11 июля, в столице примут участие 15 партий. Документы сдали также «Туран», «Эмгек», НДПК и Партия зеленых.

Ранее подали заявления Партия мигрантов, застройщиков и центра аграрной реформы «Жаны-Мезгил» и «Биздин эл» («Наш народ»).

Напомним, «Наш народ» ранее заявлял, что не будет участвовать в повторных выборах.

До этого еще семь партий подали уведомление в ТИК Бишкека — «Онугуу-Прогресс», «Социал-демократы Кыргызстана», «Замандаш», «Ата Журт Кыргызстан», «Ынтымак», «Келечек-Будущее» и «Биздин Кыргызстан».

Срок подачи документов в ТИК истекает 13 июня. 20 июня комиссии объявляют, какие партии зарегистрированы. Агитация начнется 21 июня и продлится до 8.00 10 июля.