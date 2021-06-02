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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Повторные выборы. В ТИК Бишкека подали документы еще четыре партии

В Бишкекскую ТИК подали документы еще четыре партии, решившие участвовать в повторных выборах, назначенных на 11 июля, — «Ата Журт Кыргызстан», «Ынтымак», «Келечек-Будущее» и «Биздин Кыргызстан».

Ранее заявки направили «Онугуу-Прогресс», «Социал-демократы Кыргызстана» и «Замандаш».

Таким образом, на сегодня определились с участием в выборах в БГК пока семь политических организаций.

Срок подачи документов в ТИК истекает 13 июня. 20 июня комиссии объявляют, какие партии зарегистрированы. 21 июня начинается агитация. Она продлится до 8.00 10 июля.
Ссылка: https://24.kg/vlast/196169/
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