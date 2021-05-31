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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Повторные выборы. Еще одна партия баллотируется в Бишкекский горкенеш

В Бишкеке третья партия заявила о намерении участвовать в повторных выборах в БГК. Об этом 24.kg сообщил глава ТИК Кайрат Маматов.

По его словам, заявку подала партия «Замандаш». Ранее подали документы «Онугуу-Прогресс» и «Социал-демократы Кыргызстана».

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. Отменены итоги выборов в Бишкеке, ранее ЦИК признала недействительными результаты голосования в Оше и Токмаке.

Сроки подачи уведомлений, регистрации партий и агитации на повторных выборах сокращаются на треть.
Ссылка: https://24.kg/vlast/195806/
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