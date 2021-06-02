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Власть

ГИК будет выдавать ипотеку без первоначального взноса

Государственная ипотечная компания будет выдавать ипотеку без первоначального взноса. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Аалы Карашев.

По его словам, компания в ближайшее время планирует поэтапное снижение процентной ставки по государственному ипотечному кредиту до 4 процентов годовых.

«Мы из закона исключаем норму базовой ставки в размере 10 процентов годовых. Ее будет определять кабинет министров. Кроме этого, исключаем первоначальный взнос не менее 10 процентов от стоимости приобретаемого жилья. Сейчас проценты составляют 6-8 процентов годовых, в будущем планируется снизить до 4-х», — сказал Аалы Карашев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/196160/
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