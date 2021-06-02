ГИК будет выдавать ипотеку без первоначального взноса

Государственная ипотечная компания будет выдавать ипотеку без первоначального взноса. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Аалы Карашев.

По его словам, компания в ближайшее время планирует поэтапное снижение процентной ставки по государственному ипотечному кредиту до 4 процентов годовых.

«Мы из закона исключаем норму базовой ставки в размере 10 процентов годовых. Ее будет определять кабинет министров. Кроме этого, исключаем первоначальный взнос не менее 10 процентов от стоимости приобретаемого жилья. Сейчас проценты составляют 6-8 процентов годовых, в будущем планируется снизить до 4-х», — сказал Аалы Карашев.