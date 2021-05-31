Закон о манипулировании информацией: к рекомендации «Адилета» не прислушались

Парламентский комитет по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению создал согласительную группу для выработки согласованного варианта скандального законопроекта «О манипулировании информацией».

На заседании не озвучили имена тех, кто вошел в эту группу. Известно, что в ней будут представители министерств юстиции, экономики, цифрового развития и ГКНБ.

Депутат Альфия Самигуллина поинтересовалась, есть ли в составе группы один из инициаторов законопроекта Гульшат Асылбаева. Председатель комитета Гулкан Молдобекова ответила утвердительно.

Альфия Самигуллина предложила включить нардепа Евгению Строкову. Коллеги предложение поддержали.

Ранее депутат Гульшат Асылбаева требовала создать специальный орган, чтобы контролировал контент в интернете. По ее словам, целью законопроекта являются обеспечение прав и свобод граждан, юридических лиц и государства и защита их от ложной или недостоверной информации, распространяемой в Сети.

«Необходимо определить, как именно будут отслеживать и контролировать поступающую в интернет информацию. Это может подорвать общественный порядок и национальную безопасность государства. Кроме того, законопроект предусматривает порядки условия распространения материалов в интернете, а также порядок ограничения доступа к сайтам, страницам сайта в случае несоблюдения законодательства», — отмечала Гульшат Асылбаева.

Инициатива вызвала резкую критику гражданского сектора и широкой общественности, поскольку это попытка ввести в стране цензуру.

26 июня 2020 года депутаты одобрили резонансный документ. За проголосовали 79 членов Жогорку Кенеша. Сооронбай Жээнбеков, будучи еще президентом, в августе 2020 года вернул Закон «О манипулировании информацией» с возражением.

Юристы правовой клиники «Адилет» считают, что рассмотрение вопроса о создании согласительной группы является нецелесообразным и не отвечает требованиям нынешнего времени. Они рекомендовали профильному комитету снять его с повестки дня. Однако депутаты не прислушались.