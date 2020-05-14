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Власть

Снова цензура. Ведомство для контроля контента в интернете хочет создать депутат

Депутат Гульшат Асылбаева требует создать специальный орган, чтобы контролировал контент в интернете. Проект законопроекта «О манипулировании информацией» вынесен на общественное обсуждение.

По словам автора, целью законопроекта является обеспечение прав и свобод граждан, юридических лиц и государства и защита их от ложной или недостоверной информации, распространяемой в сети. «Необходимо определить, как именно будут отслеживать и контролировать поступающую в интернет информацию. Это может подорвать общественный порядок и национальную безопасность государства. Кроме того, законопроект предусматривает порядки условия распространения материалов в интернете, а также порядок ограничения доступа к сайтам, страницам сайта, в случае несоблюдения законодательства», — отметила Гульшат Асылбаева.

Актуальность обусловлена тем, что действующее законодательство должным образом не регулирует правоотношения, связанные с публикацией материалов в интернет-пространстве. В частности, когда в Сеть вбрасывают конфиденциальную информацию.

Гульшат Асылбаева

Она подчеркнула, что проект закона обяжет технологические компании защищать своих пользователей от контента, связанного с терроризмом, насилием, детской порнографией или распространением дезинформации. А регулятивный орган будет следить за исполнением норм законопроекта. «За нарушения топ-менеджеры технологических компаний могут понести личную ответственность, компаниям будут грозить крупные штрафы, а их сайты могут быть заблокированы», — считает нардеп.

Отметим, это уже не первая сомнительная попытка народных избранников контролировать интернет-пространство. Ранее та же Гульшат Асылбаева выступила с инициативой защитить детей от информации, причиняющей вред их здоровью или развитию.
Ссылка: https://24.kg/vlast/152767/
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