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Власть

Закон о манипулировании информацией: юристы призывают отказаться от рассмотрения

Юристы правовой клиники «Адилет» обратились к депутатам Жогорку Кенеша в связи с созданием согласительной группы по закону «О манипулировании информацией».

Отметим, сегодня комитет по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению создаст согласительную группу для выработки согласованного варианта этого документа.

Эксперты напомнили, что одним из первых решений президента Садыра Жапарова был указ «О проведении инвентаризации законодательства Кыргызской Республики» от 8 февраля. Ведется работа по приведению в порядок законодательства, в том числе в области свободы слова и доступа к информации.

17 марта была образована межведомственная рабочая группа по разработке проекта цифрового кодекса Кыргызской Республики. Планируется, что он будет включать в себя достаточно широкую сферу нормативного регулирования, в том числе и по сфере регулирования предусмотренной законопроектом «О манипулировании информацией».

«Ведется масштабная работа по подготовке концепции информационной политики, которая предусматривает введение ряда изменений и в соответствующее законодательство. В свое время этот законопроект был крайне негативно воспринят обществом и получил отрицательные отзывы со стороны международного сообщества, так как он имеет большое количество непроработанных механизмов реализации, а также серьезные риски по злоупотреблению при правоприменении, которые несут значительные угрозы для свободы слова», — говорится в обращении «Адилета».

Юристы считают, что рассмотрение вопроса о создании согласительной группы является нецелесообразным и не отвечает требованиям нынешнего времени, и рекомендуют профильному комитету снять его с повестки дня.

Ранее депутат Гульшат Асылбаева требовала создать специальный орган, чтобы контролировал контент в интернете. По ее словам, целью законопроекта является обеспечение прав и свобод граждан, юридических лиц и государства и защита их от ложной или недостоверной информации, распространяемой в Сети.

«Необходимо определить, как именно будут отслеживать и контролировать поступающую в интернет информацию. Это может подорвать общественный порядок и национальную безопасность государства. Кроме того, законопроект предусматривает порядки условия распространения материалов в интернете, а также порядок ограничения доступа к сайтам, страницам сайта в случае несоблюдения законодательства», — отмечала Гульшат Асылбаева.

Инициатива вызвала резкую критику гражданского сектора и широкой общественности, поскольку это попытка ввести в стране цензуру.
Ссылка: https://24.kg/vlast/195794/
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