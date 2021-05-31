Повторные выборы. Две партии уже заявили, что будут бороться за мандаты в БГК

Партии «Онугуу-Прогресс» и «Социал-демократы Крыгызстана» подали заявки на участие в повторных выборах депутатов Бишкекского городского кенеша, назначенных на 11 июля. Об этом сообщает столичная ТИК.

Уточняется, что политорганизации должны сдать документы до 13 июня включительно. До 20 июня ТИКи Бишкека, Оша и Токмака (повторное голосование пройдет в этих городах. — Прим.24.kg) должны зарегистрировать партии. С 21 июня начинается агитационная кампания.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. Отменены итоги выборов в Бишкеке, ранее ЦИК признала недействительными результаты голосования в Оше и Токмаке.