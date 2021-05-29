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Власть

Громкие аресты: борьба с коррупцией или зачистка на политическом поле? Опрос

В Кыргызстане в последнее время едва ли не ежедневно происходят громкие аресты. Уголовному преследованию подвергаются как бывшие и действующие высокопоставленные чиновники, так и политики и бизнесмены. Только на уходящей неделе в поле зрения силовиков попал и экс-мэр Бишкека Азиз Суракматов, бывший глава государственного предприятия «Кыргыз темир жолу» Василий Дашков, генеральный директор строительной компании Elite House Тимур Файзиев и председатель Бишкекского городского кенеша Жаныбек Абиров.

В обществе происходящее вызвало неоднозначную реакцию. Одни считают, что нынешние власти всерьез начали бороться с коррупцией. Другие, напротив, считают, что под прикрытием борьбы со взяточничеством в стране ведется зачистка политического поля от неугодных и откровенный передел собственности.

24.kg решило выяснить у читателей, какого мнения о происходящем придерживаются они.

Что вы думаете о последних арестах по коррупционным делам?

Ссылка: https://24.kg/vlast/195654/
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