Тимур Файзиев скрывается от следствия. Суд заочно заключил его под стражу

Первомайский районный суд Бишкека заочно рассмотрел меру пресечения в отношении главы строительной компании Elit House Тимура Файзиева. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что решением суда подозреваемый в соучастии в коррупции должен содержаться под стражей в Бишкекском СИЗО-1. В суде эту информацию подтвердили.

Отметим, ранее сообщалось о задержании Тимура Файзиева. Позже выяснилось, что глава строительной компании находится за пределами Бишкека.

По предварительным данным правоохранительных органов, Тимур Файзиев скрывается от следствия. Его разыскивают.