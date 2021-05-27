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Общество

Тимур Файзиев скрывается от следствия. Суд заочно заключил его под стражу

Первомайский районный суд Бишкека заочно рассмотрел меру пресечения в отношении главы строительной компании Elit House Тимура Файзиева. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что решением суда подозреваемый в соучастии в коррупции должен содержаться под стражей в Бишкекском СИЗО-1. В суде эту информацию подтвердили.

Отметим, ранее сообщалось о задержании Тимура Файзиева. Позже выяснилось, что глава строительной компании находится за пределами Бишкека. 

По предварительным данным правоохранительных органов, Тимур Файзиев скрывается от следствия. Его разыскивают.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195486/
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