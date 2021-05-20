В ГКНБ рассказали подробности задержания экс-главы «Кыргыз темир жолу»

ГКНБ выявлена коррупционная схема по выводу денежных средств из ГП «Национальная компания «Кыргыз темир жолу». Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Уточняется, что ответственными лицами ГП «НК «Кыргыз темир жолу» с мая 2020 года по апрель 2021-го перечислено в адрес ОсОО «Атом Групп» и ОсОО «Генезис Плюс» более 500 миллионов сомов под видом оплаты за поставку товарно-материальных ценностей и услуг. При этом госпредприятие в этот период не заключало договор с компаниями на поставку товарно-материальных ценностей.

«В рамках досудебного производства задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ начальник финансового департамента ГП «НК «Кыргыз темир жолу» К.Б.Т., руководители ОсОО «Атом Групп» — А.А.И. и ОсОО «Генезис Плюс» — М.Г.Р. Гендиректор госпредприятия — Василий Дашков и его сын также причастны к коррупционной схеме. При этом самому Василию Дашкову вручено уведомление о подозрении по статье «Мошенничество» УК КР. Первомайским судом Бишкека в отношении экс-директора предприятия избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на условиях возмещения нанесенного ущерба в течение одного месяца», — сообщили в ГКНБ.