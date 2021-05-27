Экстрадиция кыргызстанца в РТ. Власти КР не помогают Эсену Мажитову

Таджикистан продолжает требовать экстрадиции гражданина Кыргызстана Эсена Мажитова, задержанного в России. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщила депутат Бурул Аманова.

По ее словам, никто из госорганов Кыргызстана не оказывает помощь Эсену Мажитову.

«Никто из Бишкека не позвонил и не поинтересовался. Прокуратура Таджикистана направила еще запрос для экстрадиции. Наша Генпрокуратура должна добиться, чтобы его перевели в Бишкек», — заявила нардеп.

Отметим, житель села Кок-Таш Баткенского района Эсен Мажитов задержан 18 апреля в Нижнем Новгороде по запросу МВД Таджикистана. По словам родственников, таджикские власти возбудили на него уголовное дело по факту конфликта на границе 8 мая прошлого года. Эсена Мажитова обвиняют в участии в массовых беспорядках.

10 мая сын Эсена Мажитова встретился с президентом Садыром Жапаровым. Глава государства обещал помочь его отцу.