Проживающий в приграничном селе мальчик встретился с Садыром Жапаровым

Проживающий в приграничном селе Кок-Таш Баткенской области мальчик встретился с президентом Садыром Жапаровым. Об этом сообщила на своей странице в Facebook общественный деятель Ассоль Молдокматова.

По ее словам, встреча Адиля с президентом состоялась сегодня по инициативе Садыра Жапарова.

«Президент КР Садыр Нургожоевич радушно встретил, обнял Адиля по-отечески, задал ряд вопросов.

И моментально решил все проблемы, поведав о том, что вопрос отца Адиля уже прорабатывается МИДом КР, и пообещав в корне решить его в ближайшее время. Я рассказала о заветной мечте юного баткенца — «обучаться в футбольной школе-интернате». Садыр Нургожоевич дал поручение помощнику претворить мечту в реалии. А еще президент КР подарил Адилю сотовый телефон, планшет, футбольный мяч и в завершении пожелал успехов. Адиль счастливый, радостный», — написала она.

Отметим, ранее Ассоль Молдокматова упомянула, что 17 апреля отца мальчика задержали в России: таджики объявили его в международный розыск.

«Сегодня остро стоит вопрос, и в этом по сути и есть самая огромная просьба Адиля — освобождение отца. Верим, что Садыр Жапаров непременно поможет Адилю разрешить эту непростую ситуацию», — написала общественный деятель до встречи с главой государства.

Напомним, еще 24 марта Адиль обратился к президенту, рассказав об опасности для семей, проживающих на приграничном участке. Он просил главу государства решить вопрос границ и защитить своих граждан. Тогда на крик души ребенка обратили внимание не очень много читателей.