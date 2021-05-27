Проверить здоровье Алымкадыра Бейшеналиева предлагает депутат

В парламенте предлагают проверить здоровье министра здравоохранения и социального развития Алымкадыра Бейшеналиева. С инициативой выступил депутат Рыскелди Момбеков.

Он напомнил, что 84 депутата предложили правительству рассмотреть соответствие чиновника занимаемой должности.

«Хочу сказать про боль наших медиков. Министр здравоохранения опозорил Кыргызстан с настойкой иссык-кульского корня. Вчера он соврал, что наш президент разговаривал об аконите с Владимиром Путиным. Хорошо, что информацию опровергли. 84 депутата выступили за увольнение министра. 84 голосами можно президента отправить в отставку. Почему мы не можем министра уволить? У всех нас есть знакомые, среди них медики, они говорят, даже если COVID-19 не уйдет, пусть уйдет этот комик. До этого дошли», — сказал Рыскелди Момбеков.

Ранее президент Садыр Жапаров предложил лечиться от COVID-19 лекарствами, изготовленными кустарным методом. Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев признался, что во вторую волну больных уже лечили иссык-кульским корнем, но не говорили об этом. Отменять такое «лечение» он не намерен.