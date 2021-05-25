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Власть

Законопроект о статусе Баткенской области будет доработан

Законопроект о статусе Баткенской области будет доработан с учетом внесенных предложений и замечаний. Об этом на совещании сообщил первый заместитель председателя кабинета министров Айбек Джунушалиев.

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По его словам, планируется разработка программы развития региона и дорожная карта по его реализации. Будет создана межведомственная рабочая группа, куда по согласованию войдут также депутаты парламента и руководители соответствующих государственных органов. На совещании также озвучены предложения руководителей госорганов о дополнении и уточнении отдельных норм законопроекта. В частности, речь идет о разработке и внесении в парламент пакета законопроектов, включающих внесение изменений в Налоговый кодекс, в разрабатываемый Инвестиционный кодекс, в закон о государственных закупках.

Проект закона о придании особого статуса Баткенской области разработан по поручению президента в целях создания условий для социально-экономического развития Баткенской области. 2 апреля 2021 года его разместили на официальном сайте кабмина для общественного обсуждения. С учетом поступивших предложений и замечаний законопроект был доработан и одобрен постановлением правительства от 3 мая 2021-го № 178 и внесен в Жогорку Кенеш во внеочередном порядке как неотложный. Документ уже принят в первом чтении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/195174/
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