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Власть

Баткенская область получила особый статус. Профильный комитет одобрил

Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша сегодня рассмотрел и одобрил законопроект «О статусе Баткенской области» в первом чтении.

По словам заместителя министра сельского, лесного и водного хозяйства Нурлана Шерипова, предлагается усиление полномочий главы региона. Будет также образован координационный совет, введен особый налоговый и инвестиционный режим.

Депутат Таабалды Тиллаев обозначил, что в законопроекте «О статусе Баткенской области» необходимо четко прописать механизмы развития и поддержки Баткенской области. «Надо поддержать концепцию законопроекта, однако, во втором и третьем чтениях нужно ввести конкретные нормы, в том числе определить источники финансирования», — подчеркнул парламентарий.

Нардеп Иса Омуркулов считает, что надо отходить от общих слов к конкретным действиям. С ним согласился и Аалы Карашев. «Кабинету министров надо было конкретно разработать программу, мероприятия по каждому району Баткенской области. В нынешних реалиях не нужны шаблонные решения», — добавил Аалы Карашев.

Депутат Айнуру Алтыбаева подчеркнула, что законопроект декларативный, вопросы развития Баткенской области должны рассматриваться комплексно. «Ежегодно надо выделять определенную сумму для Баткенской области», — посетовала парламентарий.

Ее коллега Самат Исманов подчеркнул, что особое внимание в Баткенской области надо обратить на кадровые вопросы и направлять в эту область опытных и профессиональных кадров, способных принимать решения.

В последнем приграничном конфликте пострадали 190 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей эвакуировали из зоны инцидента.
Ссылка: https://24.kg/vlast/194358/
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