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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Об особом статусе Баткенской области. Подробности

В правительстве рассказали подробности законопроекта о придании особого статуса Баткенской области.

Проект разработан по поручению президента в целях создания условий для социально-экономического развития Баткенской области. 2 апреля 2021 года его разместили на официальном сайте кабмина для общественного обсуждения. С учетом поступивших предложений и замечаний законопроект был доработан и одобрен постановлением правительства от 3 мая 2021-го № 178 и внесен в Жогорку Кенеш во внеочередном порядке как неотложный.

Проект закона предполагает:

Усиление полномочий полпреда правительства в Баткенской области и наделение его:

  • особыми функционально-административными, организационно-распорядительными полномочиями и особым статусом;
  • полномочиями по координации деятельности территориальных подразделений государственных органов и органов местного самоуправления и взаимодействию с правоохранительными органами, силовыми структурами.

Создание благоприятных условий для социально-экономического развития региона с:

  • образованием координационного совета, который будет осуществлять мониторинг, оценку и контроль программы развития;
  • механизмами льготного финансирования;
  • особым порядком формирования бюджета развития области;
  • введением особого налогового режима и особого инвестиционного режима, предусматривающего государственные гарантии со стороны правительства;
  • особым режимом осуществления государственных закупок товаров и услуг;
  • особым льготным режимом по предоставлению государственных и муниципальных услуг населению Баткенской области;
  • передачей коммунальных услуг и расходов на содержание зданий и помещений общеобразовательных организаций и объектов культуры из местных бюджетов в республиканский бюджет начиная с 2022 года.

Конфликт на границе произошел 28 апреля в районе пункта распределения воды «Головной». После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. Нанесены удары по ряду приграничных сел Баткенской области. Окончательно о перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.

В событиях пострадали 189 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 33 тысяч людей эвакуировали из зоны конфликта. Таджикская сторона неофициально сообщила о более 150 раненых и около 16 погибших.

По данным МЧС, в кыргызских приграничных селах разрушили 107 домов, школы, фельдшерско-акушерский пункт, детский сад, пункт милиции, три пункта пропуска, десять заправок и восемь магазинов. Пострадали и пограничные заставы. По сведениям таджикской стороны, в приграничном селе Ходжа Ало пожаром уничтожены более 10 домов.

Генпрокуратура Кыргызстана оценила действия Таджикистана как военное вторжение.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/192812/
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