Зампредседателя кабмина Азамата Дыйканбаева задержали за вымогательство взятки

Заместитель председателя кабинета министров — министр цифрового развития Азамат Дыйканбаев задержан по подозрению в вымогательстве денег. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.
Уточняется, что начато досудебное производство по заявлению представителя иностранной компании, реализующей второй этап проекта «Безопасный город», по факту вымогательства взятки в особо крупном размере за положительное решение вопроса о продлении срока исполнения договора по отмеченному проекту.
Азамат Дыйканбаев водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.
«В ближайшее время Азамат Дыйканбаев будет уведомлен о подозрении в совершении указанного преступления, а Первомайским районным судом Бишкека рассмотрен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения», — сообщили в ГКНБ.
Отметим, что сегодня Азамата Дыйканбаева вызвали на допрос.