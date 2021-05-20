Зампредседателя кабмина Азамата Дыйканбаева задержали за вымогательство взятки

Заместитель председателя кабинета министров — министр цифрового развития Азамат Дыйканбаев задержан по подозрению в вымогательстве денег. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

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Уточняется, что начато досудебное производство по заявлению представителя иностранной компании, реализующей второй этап проекта «Безопасный город», по факту вымогательства взятки в особо крупном размере за положительное решение вопроса о продлении срока исполнения договора по отмеченному проекту.

Азамат Дыйканбаев водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.

«В ближайшее время Азамат Дыйканбаев будет уведомлен о подозрении в совершении указанного преступления, а Первомайским районным судом Бишкека рассмотрен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения», — сообщили в ГКНБ.

Отметим, что сегодня Азамата Дыйканбаева вызвали на допрос.