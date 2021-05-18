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Власть

Садыр Жапаров и Владимир Путин встретятся в Сочи

Президент России Владимир Путин сообщил, что 24 мая в Сочи проведет встречу с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что об этом глава РФ заявил на церемонии вручения верительных грамот. «Укрепляются отношения стратегического партнерства и союзничества с Киргизией. Сообща содействуем развитию евразийской интеграции. Проведем предметный разговор по всем этим темам в ходе предстоящей встречи с президентом Садыром Жапаровым 24 мая в Сочи», — сказал Владимир Путин.

Наши страны объединяют страницы совместной истории. Мы испытываем взаимное доверие и уважение друг к другу. РФ и Кыргызская Республика успешно взаимодействуют в торгово-экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной и иных областях.

Владимир Путин

Напомним, сегодня стало известно, что Садыр Жапаров перешел на дистанционный режим работы в связи с предстоящими международными мероприятиями. В  конце мая ожидается рабочий визит Садыра Жапарова в Россию. Ранее МИД КР также сообщил, что президент поедет с визитом в Турцию.
Ссылка: https://24.kg/vlast/194371/
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