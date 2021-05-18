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Власть

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров переходит на дистанционный режим работы

Садыр Жапаров переходит на дистанционный режим работы в связи с предстоящими международными мероприятиями. Об этом сообщила пресс-служба президента.

По ее данным, сделал он это в связи с запланированными ранее международными мероприятиями в целях соблюдения санитарных требований с учетом сохраняющейся напряженной эпидемиологической ситуации.

Глава государства держит на постоянном контроле все события, происходящие в стране, в том числе социально-экономического характера, отметили в пресс-службе.

Напомним, в конце мая ожидается рабочий визит Садыра Жапарова в Россию. Ранее МИД КР также сообщил, что президент поедет с визитом в Турцию.
Ссылка: https://24.kg/vlast/194296/
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