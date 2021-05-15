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Власть

Президент Садыр Жапаров поедет с визитом в Турцию

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров намерен совершить визит в Турцию. Об этом сообщает МИД Кыргызстана.

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Накануне состоялась встреча министра иностранных дел Кыргызской Республики Руслана Казакбаева с делегацией деловых кругов Турции во главе с президентом Союза палат и товарных бирж Турции (ТОВВ) Рифатом Хисарджыклыоглу.

Глава внешнеполитического ведомства обозначил, что кыргызская сторона придает большое значение сотрудничеству с братской Турцией. 

«Кыргызской стороной подчеркнуты регулярные официальные контакты с турецкой стороной, в том числе прошедший в марте официальный визит министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу в КР.

Двумя сторонами также осуществляется работа по организации визита президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Турцию.

Напомним, ранее сообщалось, что президенты Кыргызстана Садыр Жапаров и Турции Реджеп Тайип Эрдоган поговорили по телефону.
Ссылка: https://24.kg/vlast/194067/
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