Партии получат залоговые деньги. Профильный комитет одобрил поправку

Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша сегодня рассмотрел и одобрил поправку, предложенную нардепом Улугбеком Ормоновым.

По словам автора, залог в размере 1 миллиона сомов (именно такая сумма прописана в новом законодательстве. — Прим. 24.kg) возвращается не только тем кандидатам, кто добровольно отказался от участия в выборах, но и тем, кого с гонки за нарушения снял Центризбирком. Однако свои деньги претенденты смогут получить до утверждения текста и формы избирательных бюллетеней, а не до момента их изготовления.

Те, кто наберет не менее 1 процента, также могут рассчитывать на возвращение средств. В течение 10 дней после оглашения результатов.

Парламентарий также предлагает возвращать деньги в случае признания итогов выборов недействительными. Отметим, что партии, баллотирующиеся в Жогорку Кенеш на выборах 4 октября, до сих пор не получили внесенный ранее залог в размере 5 миллионов сомов.

ТИК Бишкека, Оша и Токмака, где результаты голосования, прошедшего 11 апреля в местные кенеши, также признаны недействительными, отказываются возвращать деньги партиям, участвующим в выборах. Напомним, согласно закону о выборах депутатов местных кенешей, на возврат залоговой суммы могут рассчитывать только политорганизации, набравшие 15 и более процентов голосов. В Бишкеке ни одна из партий этот рубеж не преодолела. В Оше и Токмаке больше 15 процентов набрали «Ата Журт Кыргызстан», «Улуттар биримдиги» (Ош), «Эмгек» и «Бирге» (Токмак).