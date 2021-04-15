Вымогательство $250 тысяч. Дело в отношении Мелиса Аспекова передали в суд

Дело в отношении активиста Мелиса Аспекова о вымогательстве $250 тысяч передано в суд. Об этом 24.kg сообщила адвокат Назира Абышкаева.

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По ее словам, Мелис Аспеков продолжает находиться под стражей.

«Дело передано в Первомайский районный суд Бишкека. Мелис Аспеков не признает своей вины», — сказала Назира Абышкаева.

Она не уточнила, когда состоится первое заседание.

Напомним, активистов Мелиса Аспекова и Улана Джураева задержали по подозрению в вымогательстве $250 тысяч у должностных лиц ГП «НК «Кыргыз темир жолу». По версии следствия, они, представляясь приближенными Садыра Жапарова, угрожали проведением проверки деятельности госпредприятия со стороны органов ГСБЭП и организацией митингов против руководства. Улана Джураева отпустили под домашний арест.