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Власть

Садыр Жапаров одобрил введение внешнего управляющего в акционерных обществах

Подписан закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в закон об акционерных обществах, Уголовный кодекс). Об этом сообщили в пресс-службе президента.

Отмечается, что сегодня Садыр Жапаров одобрил принятый 6 мая депутатами Жогорку Кенеша законопроект. Основной целью закона является введение норм, регулирующих основания и порядок введения внешнего управления в обществах, допустивших нарушения требований охраны недр, экологической и промышленной безопасности, создающих непосредственную угрозу жизни или здоровью людей, работающих или проживающих в зоне влияния работ.

Кроме того, Уголовный кодекс дополнен статьей, предусматривающей ответственность за нарушение ограничений для органов управления акционерным обществом в случае введения временного внешнего управления.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

Отметим, что ранее депутаты приняли закон, позволяющий вводить внешнее управление на предприятии. Касается он Кумтора. Кроме того, есть судебное решение о взыскании с компании компенсации в размере более $3 миллиардов за экологический ущерб.

Горнодобывающая компания Centerra Gold Inc. объявила, что ей стало известно о ряде правовых и политических событий в Кыргызстане, которые могут оказать влияние на владение рудником «Кумтор» и ее права в соответствии с пересмотренными проектными соглашениями от 2009 года.

Компания понимает, что принятый законопроект о внешнем управлении будет применяться в обстоятельствах, при которых «Кумтор Голд Компани» (КГК) нарушает определенные законы Кыргызстана, касающиеся безопасности и, следовательно, создает непосредственную угрозу жизни или здоровью людей, запрещая менеджерам КГК управлять рудником (под угрозой уголовных санкций) и позволяя премьер-министру назначать внешнего управляющего для контроля всей управленческой деятельности КГК, включая банковские счета.
Ссылка: https://24.kg/vlast/193918/
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