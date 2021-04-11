Местные выборы. Абсолютное большинство мандатов в Оше достанется одной партии

По данным на 22.00 в Ошский городской кенеш проходят только три партии.

Абсолютное большинство голосов в южной столице получила партия «Ата Журт Кыргызстан» — 48,95 процента. Следом идут «Улуттар биримдиги» (17,76 процента) и «Ыйман нуру» (8,19 процента).

За лидеров гонки в южной столице проголосовали 52 тысячи 646 избирателей. Это значит, что один мандат стоит 1 тысячу 170 голосов.

На основе этих данных получается, что мандаты распределятся следующим образом:

«Ата Журт Кыргызстан» — 27 мандатов;

«Улуттар биримдиги» — 11 мандатов;

«Ыйман нуру» — 5 мандатов.

Отметим, что результаты голосования предварительные. После окончательного подсчета голосов расклад сил в Ошском городском кенеше может измениться. Возможно, в горкенеш пройдет партия «Ынтымак», у которой на 22.00 6,96 процента голосов избирателей.