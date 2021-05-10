Виктория Мозгачева рассказала, зачем вернулась в мэрию Бишкека

Вновь назначенная вице-мэром города Виктория Мозгачева рассказала 24.kg, зачем вернулась в мэрию Бишкека.

По ее словам, она согласилась на должность вице-мэра потому, что «никогда не отказывалась от города и помогать ему».

«Будем дальше работать, реализовывать ранее начатое предыдущим вице-мэром и командой градоначальника. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу снова не очень хорошая в Бишкеке. В прошлый раз меня назначили, когда обстановка тоже была тяжелая», — сказала Виктория Мозгачева, напомнив, что ушла с поста в день назначения мэром Балбака Тулобаева.

«Он начал увольнения, это был определенный протест, но и он сам указал на дверь. С нынешним руководителем мы познакомились, только когда разговаривали о должности вице-мэра. Ранее не были знакомы, думаю, сработаемся», — отметила Виктория Мозгачева.

Сегодня и. о. мэра столицы подписал распоряжение о назначении Виктории Мозгачевой своим замом. Как и прежде, сейчас она будет курировать социальную сферу.