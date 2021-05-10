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Власть

Виктория Мозгачева вернулась в мэрию Бишкека. Снова замом градоначальника

Виктория Мозгачева назначена вице-мэром Бишкека. Соответствующее распоряжение подписал и. о. градоначальника Бактыбек Кудайбергенов.

Она будет работать вместо ушедшей в отставку Айжан Чыныбаевой, которая ранее подала заявление по собственному желанию.

Виктория Мозгачева была вице-мэром столицы при мэре Азизе Суракматове. Ее назначили в разгар вспышки коронавируса — в июле 2020 года. Осенью покинула пост, отказавшись назвать причины.

Как и прежде, она будет курировать социальную сферу.

Однако, как сообщали 24.kg в мэрии, вставший во главе города Балбак Тулобаев сразу попросил освободить должности вице-мэров Викторию Мозгачеву и Алымбека Абдылдаева.
Ссылка: https://24.kg/vlast/193574/
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