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Власть

Омурбек Текебаев назвал арест Жениша Молдокматова политическим гонением

Лидер партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев назвал задержание Жениша Молдокматова политическим гонением. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Жалбырак».

По словам политика, Жениша Молдокматова задержали из-за его политических высказываний.

«Никого не убедило, что Жениш Молдокматов задержан из-за захвата зданий госорганов. Это же смешно. Все здравомыслящие люди считают, что он стал жертвой из-за своей позиции. Хочу подчеркнуть, что задержание Жениша Молдокматова — политическое гонение», — отметил он.

Жениша Молдокматова задержали по делу о событиях 5-6 октября 2020 года.

Напомним, 5-6 октября 2020 года прошли митинги в знак протеста против фальсификации итогов  парламентских выборов. Затем начались беспорядки. 6 октября ЦИК вынужденно аннулировала итоги выборов. Из колоний выпустили несколько осужденных политиков.

9 октября Алмазбек Атамбаев, его сторонники, Омурбек Бабанов и другие заявили еще об одном митинге. На площади произошла потасовка между сторонниками Садыра Жапарова и бывшего президента страны.

Позже ГКНБ и МВД задержали многих из них, в том числе Алмазбека Атамбаева, активиста Темирлана Султанбекова, экс-руководителя аппарата главы государства Фарида Ниязова, бывшего сотрудника Девятой службы ГКНБ Каната Сагымбаева, экс-замглавы МВД Курсана Асанова. Некоторые остаются под стражей до сих пор. Другим изменили меру пресечения на домашний арест.
Ссылка: https://24.kg/vlast/193326/
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