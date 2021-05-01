Ситуация на границе. Садыр Жапаров переговорил с Касым-Жомартом Токаевым

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в телефонном разговоре выразил соболезнования главе Кыргызстана Садыру Жапарову в связи с жертвами в Баткенской области. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

По ее данным, телефонный разговор состоялся по инициативе Касым-Жомарта Токаева.

Во время разговора он подчеркнул важность мирного урегулирования конфликта на границе в духе добрососедства, партнерства и братства.

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

За медицинской помощью обратились 163 пострадавших, 33 человека погибли, среди них ребенок.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.

Сегодня и завтра в Кыргызстане объявлены днями траура.