Ситуация на границе. Переговоры по стабилизации обстановки продолжаются

По поручению глав государств Кыргызстана и Таджикистана по скорейшему урегулированию вооруженного конфликта на приграничных участках Баткенской области КР и Согдийской области РТ, в рамках достигнутых договоренностей министров иностранных дел обеих стран на КПП «Кызыл-Бел» (КР) – «Гулистон» (РТ) состоялась рабочая встреча представителей КР и РТ.

В ходе встречи стороны, основываясь на добрососедских отношениях и ранее принятых межгосударственных соглашениях и договоренностях, пришли к обоюдному согласию по следующим вопросам:

прекращение боевых действий на приграничных участках Баткенской области КР и Согдийской области РТ с 19.30 29 апреля по бишкекскому времени (с 18.30 29 апреля по душанбинскому времени);

отвод войск и военной техники с приграничных участков Баткенской области КР и Согдийской области РТ в места их постоянной дислокации;

продолжение переговорного процесса по стабилизации обстановки на приграничных участках Баткенской области КР и Согдийской области РТ;

создание совместной рабочей группы из числа сотрудников правоохранительных органов и исполнительной власти двух стран с целью реализации намеченных мер и создания соответствующих стабилизирующих условий для проведения дальнейшего плодотворного переговорного процесса в интересах двух дружественных народов и государств.

По итогам встречи стороны приняли соответствующее совместное заявление и подписали протокол.

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

В Кыргызстане за медицинской помощью обратились 134 пострадавших, 13 человек погибли, среди них ребенок.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.