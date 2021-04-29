Инцидент на границе. Президент провел оперативное совещание

Президент Садыр Жапаров провел оперативное совещание с членами правительства по ситуации на кыргызско-таджикском участке границы. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Заслушана информация руководителей силовых структур, задействованных государственных органов страны.

По итогам оперативного совещания решено образовать рабочую группу во главе с первым вице-премьер-министром Артемом Новиковым по урегулированию и изучению сложившейся ситуации.

«Перед Министерством иностранных дел поставлена задача — продолжить работу по мирному урегулированию ситуации по дипломатическим каналам», — говорится в сообщении.

Напомним, очередной инцидент начался 28 апреля после того, как таджикская сторона стала устанавливать камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Местные жители потребовали снять оборудование. После словесной перепалки стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

Тридцатилетний житель села Кок-Таш Баткенского района получил огнестрельное ранение в правый глаз. Его состояние оценивается как тяжелое. Всего за медицинской помощью обратились восемь пострадавших.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.

17 апреля тут тоже произошел мелкий конфликт. Сельчане решили провести очистительные работы, но жители села Ходжаи Ало пришли к водозабору и потребовали остановить их, так как, по их мнению, они должны проводиться совместно. Местные власти Баткена решили приостановить работу.