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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Скандал с НДПК. ТИК Бишкека признала недействительными итоги, которых еще нет

В административном суде Бишкека рассматривается жалоба НДПК на решение ЦИК об отмене регистрации списка кандидатов политорганизации и признании бюллетеней с голосами избирателей, поданными за партию, недействительными.

Лидер партийного списка Илим Карыпбеков поинтересовался, как Бишкекская ТИК могла признать недействительными бюллетени, если результаты местных выборов официально еще не подведены.

По словам главы Бишкекской ТИК Кайрата Маматова, на каждом участке голоса, которые избиратели отдали за НДПК, признаны недействительными. За основу брались протоколы УИКов. Но УИКи еще продолжают их сдавать.

Такой ответ главы ТИК не удовлетворил Илима Карыпбекова. Фактически вопрос, как можно аннулировать итоги, которых еще нет, остался без ответа.

Ранее отмечал юрист партии Дастан уулу Улан, в законе, на который ссылаются ТИК и Центризбирком, нет нормы о признании недействительными бюллетеней с голосами избирателей, отданными за ту или иную партию.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий, в Ошский — четыре.

Официальные итоги должны быть подведены до 2 мая.
Ссылка: https://24.kg/vlast/191911/
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