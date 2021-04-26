Итоги выборов. Три партии до сих пор не сдали финансовые отчеты

Три партии, участвовавшие в выборах 11 апреля, — «Улуу журт», «Айкол Кыргызстан», Партия зеленых до сих пор не сдали финансовые отчеты. Об этом сообщает ТИК Бишкека.

Уточняется, что в соответствии со статьей 15 Закона «О выборах депутатов местных кенешей» партии не позднее 10 календарных дней после выборов обязаны представить в соответствующую территориальную избирательную комиссию отчет о размерах и всех источниках создания своего фонда, а также всех произведенных затратах.

21 апреля срок истек. Отчеты не представили три политические партии.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий, в Ошский — четыре.

Официальные итоги должны быть подведены до 2 мая.