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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Итоги выборов. Не искать козла отпущения призывает партия «Реформа»

Партия «Реформа» сделала заявление по отмене Бишкекской ТИК регистрации списка партии НДПК якобы из-за подкупа и агитации в день голосования.

На своей странице в Facebook представители партии отметили, что поддерживают решение ТИК Бишкека о снятии НДПК с выборов за подкуп избирателей. «Однако мы считаем, что снятие только одной партии является недостаточным для обеспечения справедливых выборов и больше похоже на поиск козла отпущения. Другие партии использовали подкуп голосов даже в большей степени», — подчеркнули в политорганизации.

Мы требуем, чтобы все эти партии также были отстранены от выборного процесса. Иначе мы никогда не сможем вырваться из этого порочного круга насильственных переворотов и потрясений.

из заявления партии «Реформа»

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий. В Ошский — четыре.

Сегодня стало известно, что Бишкекская ТИК сняла с гонки НДПК за якобы подкуп избирателей. В самой политической организации это решение называют необоснованным и намерены оспаривать в суде.
Ссылка: https://24.kg/vlast/190659/
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