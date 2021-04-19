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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Итоги выборов. Бишкекская ТИК сняла с гонки партию НДПК

Бишкекская ТИК приняла решение снять с гонки за мандаты БГК партию НДПК. 

В решении указано, что 11 апреля, в день выборов, поступила информация, что некий мужчина по имени Айбек раздавал по 100 сомов проголосовавшим за эту партию. В этот же день возле школы № 29 (УИК № 1208) были задержаны Ю. Берналиев и Э. Абдыкадыров. Последний предъявил сотрудникам Первомайского УВД 2 тысячи сомов. У Берналиева было изъято 18 тысяч 799 сомов. Следствием установлена связь между Э. Абдыкадыровым и одним из кандидатов партии. 

В ТИК решили, что партия замешана в подкупе. В самой политической организации это решение называют необоснованным и намерены оспаривать в суде.

Напомним, ранее произошел инцидент с экс-акимом Ленинского района столицы Чынасылом Чыныбевым, который использовал административный ресурс. Последний, и это установлено следствием, был уличен в передаче бюджетных денег кандидату от партии «Эмгек» Токтосуну Султанову. Однако по этому факту ТИК Бишкека никакого решения не приняла и кандидата с гонки не сняла. 

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий. В Ошский — четыре.
Ссылка: https://24.kg/vlast/190560/
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