Нариман Тюлеев требует аннулировать итоги голосования за партию «Эмгек»

Лидер партии «Ак Бата» Нариман Тюлеев требует аннулировать итоги голосования на выборах в БГК за партию «Эмгек». Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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По его словам, участники предвыборной гонки подтвердят, что произошел массовый подкуп квартальных и домкомов, которые не давали работать агитаторам других партий, собирали и выбрасывали их агитационные материалы.

«С удивлением прочитал новость о снятии НДПК по итогам выборов. Не могу судить справедливо или нет, но, объективно скажу, что, по моему личному мнению, должны были снять и партию «Эмгек». Домкомы воздействовали на горожан, раздавали продуктовые пакеты, на выездных голосованиях прямо указывали пенсионерам, за кого голосовать. Все эти факты публиковались в СМИ, но меры не приняты. Почти все партии-участники обращались в ТИК с требованием отменить результаты выездного голосования из-за массовых нарушений. Помимо этого, был массовый подкуп на рынке «Дордой» путем приобретения патентов в эти недели», — написал он.

Без применения мер в отношении партии «Эмгек» считаю, что выборы прошли с грубыми нарушениями. Партия «Ак Бата» требует аннулирования итогов выборов в отношении «Эмгека», иначе эта гонка останется в истории как грязные выборы. Нариман Тюлеев

«Если будет отмена вообще всех итогов выборов, то нельзя допустить участие партии «Эмгек» в повторной гонке. Политобъединение «Ак Бата» готово принять участие в повторных выборах и, как и ранее, строго соблюдать законность и чистоту выборного процесса», — заключил Нариман Тюлеев.

Напомним, что Бишкекская ТИК приняла решение снять с гонки за мандаты БГК партию НДПК. В штабе политорганизации считают, что это необоснованно и противоречит закону.