10:33
USD 84.80
EUR 101.57
RUB 1.12
Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Итоги выборов. В НДПК назвали решение ТИК необоснованным и непродуманным

Бишкекская ТИК приняла решение снять с гонки за мандаты БГК партию НДПК.

В штабе политорганизации считают, что это необоснованно и противоречит закону.

Сомнительные доказательства нарушений со стороны партии были получены при грубом попрании всех процессуальных норм. До сих пор не предоставлено ни одного доказательства подкупа со стороны НДПК.

Из заявления партии

В политобъединении подчеркнули, что два эпизода, которые рассмотрела ТИК, выдуманы, к тому же они никак не могут повлиять на общий результат выборов, даже в случае аннулирования голосов на указанных участках.

«Нам непонятен такой избирательный подход в отношении НДПК. Одну партию без достаточных оснований ТИК целиком снимает с выборов, в то же время у других партий, допустивших грубые нарушения избирательного законодательства, ТИК снимает лишь отдельных кандидатов или выносит предупреждение. Даже доказанный случай грубейшего нарушения выборного законодательства, когда муниципальные средства использовались в поддержку одной из партий, остались незамеченными со стороны членов ТИК Бишкека», — отмечается в заявлении НДПК.

НДПК заявляет решительный протест против беззакония ТИК.

В партии уточняют, что своими непродуманными действиями ТИК создала опасный прецедент, когда якобы нарушения, не массовые, а единичные, без должной доказательной базы могут использоваться для того, чтобы устранить неугодные партии.

«Мы будем отстаивать нашу победу всеми законными способами. Мы вели открытую и активную избирательную кампанию и не использовали грязные технологии, чтобы получить депутатские мандаты. Мы уверены, что нам удастся отстоять правду и добиться торжества справедливости. Никто не имеет права лишать выбора горожан, проголосовавших за НДПК», — подчеркнули в штабе партии.

«Мы не позволим никому украсть победу, ведь за ней стоят тысячи бишкекчан. НДПК всегда выступала за честные выборы и честную борьбу в рамках закона», — отмечается в тексте.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий. В Ошский — четыре.
Ссылка: https://24.kg/vlast/190575/
просмотров: 573
Версия для печати
Материалы по теме
Итоги выборов. На семи участках в Бишкеке пересчитают голоса
Итоги выборов. Бишкекская ТИК сняла с гонки партию НДПК
Итоги выборов. Бишкекская ТИК приняла к рассмотрению жалобы 10 партий
Итоги выборов. Правозащитники призывают партии не менять списки кандидатов
Итоги референдума. В ЦИК объяснили, почему на некоторых участках разнятся данные
Местные выборы. Официальные итоги ЦИК огласит не раньше 2 мая
В НДПК рассказали, кто станет депутатом Бишкекского горкенеша от партии
Итоги выборов. Аскар Салымбеков назвал кампанию в БГК честной и прозрачной
Итоги выборов. Илим Карыпбеков считает, что НДПК могла набрать больше голосов
Черный PR. В багажнике автомашины агитатора НДПК милиция ничего не нашла
Популярные новости
Лекарство из&nbsp;баклажки. Кыргызстанцы ждут объяснений от&nbsp;Садыра Жапарова Лекарство из баклажки. Кыргызстанцы ждут объяснений от Садыра Жапарова
Прекращение дела против Райымбека Матраимова. Комментарий Камчыбека Ташиева Прекращение дела против Райымбека Матраимова. Комментарий Камчыбека Ташиева
Садыр Жапаров предложил лечить COVID-19 иссык-кульским корнем Садыр Жапаров предложил лечить COVID-19 иссык-кульским корнем
Делимитация и&nbsp;демаркация границы. Камчыбек Ташиев отчитывается в&nbsp;парламенте Делимитация и демаркация границы. Камчыбек Ташиев отчитывается в парламенте
Бизнес
Порт Чабахар в&nbsp;Иране будет полностью введен в&nbsp;эксплуатацию к&nbsp;маю 2021 года Порт Чабахар в Иране будет полностью введен в эксплуатацию к маю 2021 года
MegaCom запускает универсальный тариф для &laquo;умных&raquo; устройств MegaCom запускает универсальный тариф для «умных» устройств
&laquo;Сказочное путешествие&raquo; с&nbsp;Mastercard и&nbsp;&laquo;РСК Банком&raquo; «Сказочное путешествие» с Mastercard и «РСК Банком»
Хаб для цифровых кочевников. В&nbsp;Бишкеке подписан крупный инвестиционный проект Хаб для цифровых кочевников. В Бишкеке подписан крупный инвестиционный проект
19 апреля, понедельник
10:28
Итоги выборов. На семи участках в Бишкеке пересчитают голоса Итоги выборов. На семи участках в Бишкеке пересчитают г...
10:10
Итоги выборов. В НДПК назвали решение ТИК необоснованным и непродуманным
10:00
Итоги марта. Ситуация в экономике все хуже, а цены все выше
09:55
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 19 апреля
09:54
Иссык-кульская милиция интересуется журналистом Канатом Каниметовым