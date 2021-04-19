Итоги выборов. В НДПК назвали решение ТИК необоснованным и непродуманным

Бишкекская ТИК приняла решение снять с гонки за мандаты БГК партию НДПК.

В штабе политорганизации считают, что это необоснованно и противоречит закону.

Сомнительные доказательства нарушений со стороны партии были получены при грубом попрании всех процессуальных норм. До сих пор не предоставлено ни одного доказательства подкупа со стороны НДПК. Из заявления партии

В политобъединении подчеркнули, что два эпизода, которые рассмотрела ТИК, выдуманы, к тому же они никак не могут повлиять на общий результат выборов, даже в случае аннулирования голосов на указанных участках.

«Нам непонятен такой избирательный подход в отношении НДПК. Одну партию без достаточных оснований ТИК целиком снимает с выборов, в то же время у других партий, допустивших грубые нарушения избирательного законодательства, ТИК снимает лишь отдельных кандидатов или выносит предупреждение. Даже доказанный случай грубейшего нарушения выборного законодательства, когда муниципальные средства использовались в поддержку одной из партий, остались незамеченными со стороны членов ТИК Бишкека», — отмечается в заявлении НДПК.

НДПК заявляет решительный протест против беззакония ТИК.

В партии уточняют, что своими непродуманными действиями ТИК создала опасный прецедент, когда якобы нарушения, не массовые, а единичные, без должной доказательной базы могут использоваться для того, чтобы устранить неугодные партии.

«Мы будем отстаивать нашу победу всеми законными способами. Мы вели открытую и активную избирательную кампанию и не использовали грязные технологии, чтобы получить депутатские мандаты. Мы уверены, что нам удастся отстоять правду и добиться торжества справедливости. Никто не имеет права лишать выбора горожан, проголосовавших за НДПК», — подчеркнули в штабе партии.

«Мы не позволим никому украсть победу, ведь за ней стоят тысячи бишкекчан. НДПК всегда выступала за честные выборы и честную борьбу в рамках закона», — отмечается в тексте.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий. В Ошский — четыре.