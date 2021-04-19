Итоги выборов. В НДПК назвали решение ТИК необоснованным и непродуманным

Бишкекская ТИК приняла решение снять с гонки за мандаты БГК партию НДПК.
В штабе политорганизации считают, что это необоснованно и противоречит закону.
Сомнительные доказательства нарушений со стороны партии были получены при грубом попрании всех процессуальных норм. До сих пор не предоставлено ни одного доказательства подкупа со стороны НДПК.Из заявления партии
В политобъединении подчеркнули, что два эпизода, которые рассмотрела ТИК, выдуманы, к тому же они никак не могут повлиять на общий результат выборов, даже в случае аннулирования голосов на указанных участках.
«Нам непонятен такой избирательный подход в отношении НДПК. Одну партию без достаточных оснований ТИК целиком снимает с выборов, в то же время у других партий, допустивших грубые нарушения избирательного законодательства, ТИК снимает лишь отдельных кандидатов или выносит предупреждение. Даже доказанный случай грубейшего нарушения выборного законодательства, когда муниципальные средства использовались в поддержку одной из партий, остались незамеченными со стороны членов ТИК Бишкека», — отмечается в заявлении НДПК.
НДПК заявляет решительный протест против беззакония ТИК.
В партии уточняют, что своими непродуманными действиями ТИК создала опасный прецедент, когда якобы нарушения, не массовые, а единичные, без должной доказательной базы могут использоваться для того, чтобы устранить неугодные партии.
«Мы будем отстаивать нашу победу всеми законными способами. Мы вели открытую и активную избирательную кампанию и не использовали грязные технологии, чтобы получить депутатские мандаты. Мы уверены, что нам удастся отстоять правду и добиться торжества справедливости. Никто не имеет права лишать выбора горожан, проголосовавших за НДПК», — подчеркнули в штабе партии.
«Мы не позволим никому украсть победу, ведь за ней стоят тысячи бишкекчан. НДПК всегда выступала за честные выборы и честную борьбу в рамках закона», — отмечается в тексте.
11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий. В Ошский — четыре.