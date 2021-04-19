Лечение иссык-кульским корнем. Кыргызстан вновь попал в заголовки мировых СМИ

Кыргызстан вновь попал в заголовки мировых СМИ после того, как президент Садыр Жапаров предложил лечиться от COVID-19 лекарствами, изготовленными кустарным методом на основе иссык-кульского корня (Аконита джунгарского). Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев признался, что во вторую волну больных уже лечили иссык-кульским корнем, но не говорили об этом.

Как пишет издание Interesting Engineering, по состоянию на 17 апреля 2021 года в больницах Кыргызстана находилось 1 тысяча 130 пациентов с коронавирусом, 287 из которых — в тяжелом состоянии, а 779 — в умеренно тяжелом, что может быть причиной продвижения Министерством здравоохранения спорного лекарства от коронавируса, вызывающего обеспокоенность экспертов в области здравоохранения.

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Согласно PubMed — англоязычной базе данных медицинских и биологических публикаций, корень аконита опасен для жизни, несмотря на то, что он использовался в традиционной медицине.

«Аконитин и родственные ему алкалоиды, обнаруженные в разновидностях аконита, являются высокотоксичными кардиотоксинами и нейротоксинами. Дикорастущие растения (особенно корни и корневые клубни) чрезвычайно токсичны. Тяжелое отравление аконитом может произойти после случайного проглатывания растения или употребления отвара из корней аконита», — говорится в статье PubMed.

Как отмечает Interesting Engineering, к сожалению, это не первый случай, когда люди пробуют безумные и опасные лекарства от COVID-19.

Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) даже пришлось выпустить предупреждение о незаконных средствах лечения COVID-19.

«Некоторые люди и компании пытаются получить прибыль от пандемии, продавая непроверенные и незаконно выставленные на продажу продукты, которые, как утверждается, являются эффективными против коронавируса», — говорится в заявлении FDA.

Как сообщает France 24, Садыр Жапаров не первый лидер, заявивший о лекарстве от коронавируса на травах.

Лидер Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов назвал корень солодки возможным эффективным лекарством от коронавируса, болезни, которая, по его словам, еще не коснулась его изолированной страны с шестимиллионным населением.

Президент Мадагаскара Андри Раджоэлина продвигает отвар местного производства на основе антималярийного растения артемизия для борьбы с вирусом.

Многие СМИ сообщили о предложении Садыра Жапарова в рубрике курьезных новостей, поставив его в ряд с бывшим президентом США Дональдом Трампом, который предложил изучить возможность введения дезинфицирующих средств внутрь, а также рассмотреть использование ультрафиолетового излучения как один из методов лечения коронавируса.