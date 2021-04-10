Кыргызстан: кадровые перестановки за 5-9 апреля

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Кабыл Абдалиев переназначен председателем Государственной налоговой службы.

Распоряжением премьер-министра Улукбека Марипова он назначен председателем Государственной налоговой службы.

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Кабыл Абдалиев родился 11 сентября 1966 года в селе Каарман Ошской области. Окончил Фрунзенский финансово-экономический техникум по специальности «бюджетный учет», Кыргызский государственный университет по специальности «бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности».

Трудовую деятельность начал с должности инспектора ГНИ по Ошской области. Являлся первым заместителем начальника ГНИ по региону, начальником инспекции по Джалал-Абадской, Баткенской и Ошской областям. Был начальником УГКНС по Аламединскому району Чуйской области, по Свердловскому району столицы, возглавлял УГНС по Бишкеку.

В 2012-м восемь месяцев был председателем Государственной налоговой службы. Затем руководил налоговой службой Бишкека. Второй раз возглавил службу в июле 2019-го.

Мелис Сатыбеков назначен заместителем министра энергетики и промышленности.

Он назначен директором Государственного агентства геологии и недропользования в статусе заместителя министра энергетики и промышленности.

Мелис Сатыбеков родился 7 ноября 1980 года. Окончил Кыргызский горно-металлургический институт.

Трудовую деятельность начал в 2004-м геологом в Государственном агентстве по геологии и минеральным ресурсам.

Был ведущим специалистом в Министерстве природных ресурсов КР, занимал пост начальника управления геологии в Госкомитете промышленности, энергетики и недропользования, был первым заместителем руководителя аппарата премьер-министра КР.

Заместителем министра внутренних дел стал Нурбек Абдиев.

Замминистра Мирлана Каниметова сняли с должности.

Нурбек Абдиев родился 4 августа 1968 года. Окончил Кыргызский национальный университет по специальности «юриспруденция». В органах внутренних дел с 1999-го. Службу в органах внутренних дел начал оперуполномоченным уголовного розыска ОВД Иссык-Атинского района Чуйской области.

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Работал оперуполномоченным, старшим оперуполномоченным, старшим оперуполномоченным по особо важным делам, начальником ПОМ, на различных руководящих должностях — начальником ОУР ОВД Аламединского района, заместителем начальника управления уголовного розыска ГУВД Чуйской области, начальником управления уголовного розыска ГУВД Чуйской области, заместителем начальника управления уголовного розыска ГУВД Бишкека, начальником управления уголовного розыска ГУВД Бишкека, заместителем начальника службы криминальной милиции МВД, начальником службы криминальной милиции МВД.

Салмоорбек Джумабеков возглавил Бишкекское управление ГКНБ.

Салмоорбеку Джумабекову 34 года. Он окончил Академию ФСБ Российской Федерации. До назначения служил замначальника одного из управлений Антикоррупционной службы ГКНБ и начальником первого управления АКС.

Известно, что Салмоорбек Джумабеков — сын профессора и главы Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии Сабырбека Джумабекова, родного брата экс-спикера Жогорку Кенеша Дастанбека Джумабекова.

Михаил Халитов избран председателем совета директоров Госипотечной компании.

На заседании акционеров ГИК отправили в отставку прежний состав совета директоров в связи с истечением срока его полномочий.

Михаил Халитов родился 4 мая 1968 года. Окончил Новосибирское высшее военно-политическое училище, учебный центр Госгортехнадзора КР.

Был членом правления Союза предпринимателей Кыргызстана, председателем Совета по туризму, затем был в составе инвестиционного совета при президенте, Совета по развитию бизнеса и инвестициям при правительстве КР, эксперт по туризму.

До назначения Михаил Халитов долгое время возглавлял ассоциацию «Горный кластер».

Заместителем председателя Фонда обязательного медицинского страхования назначен Мирланбек Шабданов.

Он родился 17 января 1979 года. Окончил Институт гуманитарных знаний Кыргызского государственного университета имени Ишеналы Арабаева, факультет «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», по специальности «Экономист».

Имеет диплом учебного центра Национального статистического комитета по курсу «Бухгалтеров-программистов», присвоена квалификация «Бухгалтер-программист».

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Работал в районных региональных отделениях казначейства, экономистом Республиканского центра психического здоровья, ведущим, главным специалистом, заместителем начальника управления экономики и финансов, начальником управления исполнения бюджета ФОМС, начальником управления планирования расходов социальной сферы Министерства финансов.

Алымкадыр Бейшеналиев подписал приказ о назначении Клары Оскомбаевой первым заместителем председателя ФОМС. Ранее она также занимала данную должность.

Глава Наццентра онкологии и гематологии Эрнис Тилеков уволился.

Эрнис Тилеков отметил, что уходит и добровольно слагает с себя обязанности директора Национального центра онкологии и гематологии Кыргызстана, потому что не намерен пререкаться, оправдываться и цепляться за кресло руководителя. Он намерен вернуться к работе клинициста и образовательно-просветительской практике. Гендиректором ГП «НК «Кыргыз темир жолу» стал Адылбек Адранов. Василия Дашкова освободили от должности 25 марта. 59-летний Адылбек Адранов начал трудовую деятельность в «Кыргыз темир жолу» в 2010 году. До назначения был начальником филиала по обеспечению погрузочно-разгрузочных работ. Талайбека Абыкеева избрали председателем Свердловского районного суда Бишкека.

Галину Шин освободили от занимаемой должности председателя суда по собственному желанию. Талайбек Абыкеев родился 11 августа 1975-го. С 1994 по 2004 год служил в органах внутренних дел (последняя занимаемая должность — замначальника по расследованию отдела внутренних дел Ленинского района столицы). 29 декабря 2004-го назначен судьей Джети-Огузского районного суда. В 2016 году освобожден от занимаемой должности по собственному желанию. Рассматривал гражданские и уголовные дела. С января 2021-го был судьей Свердловского районного суда Бишкека.

О кадровых перестановках с 29 марта по 2 апреля читайте здесь.